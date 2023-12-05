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общество

Мэрия Новосибирска уточнила, при какой температуре дети могут не ходить в школу

Фото: freepik

Администрация областного центра напомнила, при какой температуре ниже нуля ученики смогут не ходить в школу в Новосибирске.

В Новосибирске наступает резкое похолодание, в связи с чем мэрия области напомнила, что при температуре ниже -25 градусов мороза дома могут остаться дети из детских садов и школьники младших классов.

Если же температура упадёт ниже -30 градусов, то в школу могут не ходить ученики 5-9 класса. Старшие классы освобождаются от занятий при условии, если температура воздуха будет ниже -35 градусов.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Западно-Сибирском гидрометцентре сообщили о том, что в Новосибирскую область пришли резкие холода.

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Валерия Митрохина
Журналист

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