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проиcшествия

На территории Новосибирского военкомата обнаружили взрывное устройство

Фото: телеграм-канал «SHOT»

В мультиварке на территории военкомата в Новосибирске обнаружили самодельное взрывное устройство

Как сообщает «SHOT», ссылаясь на свой источник, около часа ночи 5 декабря во время осмотра военного комиссариата на первом этаже жилой многоэтажки на улице Дмитрия Шамшурина в Новосибирске обнаружили мультиварку на подоконнике. На место вызвали экстренные службы, которые аккуратно вскрыли ее.

Внутри находился таймер с проводами и нитью накаливания, сыпучим веществом серого цвета. Все было запитано батарейкой «Крона». Вызванные сапера уничтожили найденный объект при помощи робота-манипулятора в скрытом от прохожих месте.

Информации о пострадавших нет. Фрагменты были отправлены на экспертизу. В данный момент проводится проверка, а сотрудники полиции ищут преступников.

Напомним, что прокуратура проверит новосибирский детсад, где травмировали 5-летнюю девочку.

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Нина Раневская
Журналист

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