Накликаете беду: 7 вещей запрещено делать в канун Нового года

Почему нельзя нарезать хлеб с наступлением темноты перед Новым годом, а также причём здесь оторванные пуговицы поясняет портал «Сиб.фм».

Народные новогодние поверья, которые складывались веками, являются не просто культурным наследием, но и национальной традицией россиян. У каждого к ним своё отношение: кто-то строго следует им, а другие посмеиваются в сторонке. Все они по-своему правы.

Старожилы нашей страны из множества различных примет и поверий выделяют семь основных, соблюдение которых, по их мнению, значительно влияет на ход событий в Новом году.

1. Нельзя встречать Новый год с долгами (ипотека не в счёт, но если удастся закрыть в предновогодний период и её, то гарантировано, как минимум, чувство колоссального облегчения), весь следующий год будешь ходить в должниках, сулит поверье. Однако разгрести остальные финансовые завалы в конце декабря будет не лишним.

2. Нельзя встречать Новый год одному – привлечёшь одиночество на ближайшие 365 дней (учитывая, что грядущий 2024 год – високосный, то одинокими станут 366 дней).

3. После наступления темноты нельзя нарезать хлеб, иначе в новом году в доме не будет достатка. Старожилы советуют сделать это заранее.

4. Нельзя с 31 декабря на 1 января закалывать булавки и пришивать пуговицы, иначе можно притянуть из старого года в наступивший прежние проблемы (заранее просмотрите свою одежду).

5. Не стоит в новогоднюю ночь рассказывать о загаданном желании, уверяют эзотерики, подчёркивая, что оно с большей вероятностью не сбудется.

6. Не примеряйте перед Новым годом чужую одежду и обувь. Считается, что таким образом человек может свернуть с верного пути.

7. Нельзя выбрасывать крупный мусор 31 декабря – сделайте это заранее, чтобы не тащить ненужное в новый год.