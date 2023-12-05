Налог на бездетность: в Госдуме придумали новый сбор для россиян

Стимулировать рождаемость в нашей стране намерены за счёт сборов с бездетных россиян. Портал «Сиб.фм» публикует подробности депутатской инициативы.

Налог на бездетность существовал в СССР с 1941 года и был отменен с распадом Союза. Вот только в отличие от современных российских реалий в СССР молодые семьи обеспечивались стабильной работой и бесплатным жильём – а это лучшие стимулы для повышения рождаемости, считают противники нового налога на бездетность.

Так, глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина предположила, что подобная мера вызовет у семей недоверие к государственной власти в любом лице. Парламентарий сочла эту инициативу преждевременной, вредной и наносящей ущерб авторитету государственной власти.

В ответ на возражения, автор законопроекта депутат Госдумы Евгений Федоров парировал: «Ввести налог на бездетность как в Советском Союзе было бы неплохо, если денег не будет хватать для финансирования программы маткапитала и других подобных проектов. Если средств будет достаточно и без этого, то не надо. Это не наказание — это способ решения проблемы», пояснил он свою позицию в беседе с «Говорит Москва».