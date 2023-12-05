Новосибирский комик Зоя Яровицына рассказала об отношении к детям

Зоя рассказала, почему пока не планирует заводить детей.

В шоу «Сама Меньшова» на YouTube новосибирская стендап-комик Зоя Яровицына рассказала о своем отношении к детям и материнству.

В ролике под названием «Надоело шутить про мужа» она поделилась своим взглядом на смену имиджа, опыт стендапа, а также затронула тему «часиков тикающих» и негативных комментариев.

Видео вышло четыре дня назад. Оно набрало около 800 тысяч просмотров. Зоя объяснила, почему на данный момент не планирует завести детей и призналась, что чувствует в себе изменения, связанные с материнством.

Комик поделилась тем, что понимает выражение «часики тикают» на генетическом уровне. Она также рассказала, что ранее детский плач в общественных местах вызывал у нее раздражение, но в последние месяцы она заметила, что стала более терпимо относиться к этому звуку.

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