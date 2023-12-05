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общество спорт

Новосибирский «Сибсельмаш» уступил со счетом 5:2 «Динамо»

Фото: скриншот из видео с канала «ХК Сибсельмаш»

Московское «Динамо» обыграло «Сибсельмаш» в хоккеи с мячом

После двух побед «Сибсельмаш», проиграв московскому «Динамо», завершает серию из четырех игр.

В последней игре между москвичами и новосибирцами было сложно всем, в первую очередь, из-за погодных условий – -15 градусов. В этом сезоне команды еще не играли при такой температуре.

В первом тайме московская команда лидировала, он завершился со счетом 4:1. Второй тайм прошел на равных, но сократить разрыв не удалось. В конце «Сибсельмаш» уступил «Динамо» – 5:2.

Напомним, что у нападающего из хоккейного клуба «Сибирь» родился сын.

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Нина Раневская
Журналист

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