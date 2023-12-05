Новый вор в законе появился в Новосибирске

Известного в криминальных кругах назначили главой преступной иерархии в Новосибирской области

Как пишет Infopro54, ссылаясь на свой источник в правоохранительных органах Новосибирской области, уроженца Литвы Олега Пирогова по прозвищу «Циркач» этапировали в СИЗО № 1 Новосибирска и назначили главой преступной иерархии в регионе.

После того как Женя Антипов также известный Женя Антип (последний вор в законе в Новосибирске) умер, криминальный мир в городе перешел «Циркачу».

«Некоторое время он пробудет в местном СИЗО, чтобы успокоить криминальные движения. Надзирать за ворами будет настоящий вор в законе», – говорит источник Infopro54.

Напомним, что в Новосибирске выходцев из соседних республик судят за организацию незаконной миграции.