«Они вернутся домой!»: что говорят в ГД о ротации мобилизованных в декабре 2023 года

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова предложила изменить действующее законодательство так, чтобы участники СВО имели право увольняться со службы в связи с новыми семейными обстоятельствами.

Инициативу активно поддержат Комитет Госдумы по вопросам семьи, пояснив, что в адрес депутатов комитета продолжают поступать обращения матерей, жен и сестер военнослужащих, находящихся уже более года в зоне СВО и не имеющих возможности оказать помощь своим семьям в трудных жизненных ситуациях (беременность супруги, многодетность, наличие иждивенцев, требующих ухода и т. д.).

Некоторые российские военные, несмотря на то позицию властей относительно бессрочной службы мобилизованных, высказывают надежду, что участники СВО вскоре вернуться домой. Так, военный комиссар Москвы Максим Локтев предполагает, что ситуация изменится в лучшую сторону, благодаря текущему росту количества контрактников, изъявляющих желание принять участие в СВО на Украине. По его словам, у Министерства обороны будет больше возможностей отпускать военнослужащих, чтобы они были дома.

Речь идёт о двухнедельном отпуске каждые полгода, который в качестве меры поддержки семей участников СВО предложил президент РФ Владимир Путин. По устойчивому мнению главы думского комитета по обороне, генерал-полковника Андрея Картаполова, таких отпусков достаточно, чтобы отдохнуть, но мобилизованные смогут покинуть зону боевых действий только после окончания спецоперации.