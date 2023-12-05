Онлайн-магазины, минимаркеты и дискаунтеры активно развиваются в Новосибирске

Из-за экономии жителей Новосибирска дискаунтеры стали самыми активно развивающимися каналами продаж

По мнению экспертов, объем продаж онлайн растет на протяжении несколько лет, особенно это заметно в период пандемии в 2020 году. Сейчас в данном канале продаж рост ослаб, но продолжается. Что касается офлайн-покупок, то тут рейтинг возглавляют дискаунтеры (магазины и торговые сети, продающие товары по ценам ниже среднерыночных).

Из-за высокой инфляции большая часть населения старается экономить, поэтому в первую очередь, подобные точки стали популярны из-за низких цен. В Новосибирске среди таких магазинов есть «Чижик», сеть «Жизньмарт» и еще несколько аптек.

Эксперты думают, что такой формат будет трендом и в 2024 году. Об этом сообщают BFM-Новосибирск.

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