«Подпольное казино» нашли в Новосибирской области

В Тогучине в Новосибирской области обнаружили «подпольное казино»

В Новосибирской области прокурор Тогучинского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летней женщины. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

По данным следствия, в январе 2023 года в целях организации и проведения азартных игр женщина заключила договор аренды с помещением в Тогучине, замаскировав его под дилинговый центр. В июле в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятия «подпольное казино» обнаружили. Было изъято девять штук игрового оборудования.

Женщину обвиняют в незаконной организации и проведении азартных игр. Максимальное наказание по статье — до четырех лет лишения свободы.

В данный момент уголовное дело направлено в местный районный суд.

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