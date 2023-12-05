Пригородные поезда в Новосибирской области с 10 декабря будут следовать по новому графику

С 10 декабря 2023 года вводится новый график движения поездов на сети железных дорог страны. В связи с этим меняется расписание ряда пригородных поездов, курсирующих в Новосибирской области – назначены новые маршруты, изменена периодичность курсирования и продлены существующие маршруты, ускорены отдельные поезда.

Размеры движения в новом графике составят в зимний период по будним дням 127 маршрутов, в выходные – 106 маршрутов пригородных поездов; в летний период – 147 маршрутов в будние дни, 142 маршрута – по выходным.

Для улучшения транспортной доступности и обеспечения комфорта пассажиров, следующих на дальние расстояния, ускорены электропоезда №7141 Новосибирск – Татарская на 38 минут и №7142 Татарская – Новосибирск на 27 минут. Теперь поездка на электропоезде от станции Новосибирск-Главный до станции Татарская на расстояние 458 км составит в среднем 5 часов 50 минут. На маршруте дополнительно назначены остановки на станциях Кокошино и Труновское.

На участке Новосибирск – Чулымская назначены дополнительные ежедневные круглогодичные электропоезда со всеми остановками, которыми смогут воспользоваться пассажиры, следующие на более короткие расстояния в западном направлении:

- №6313 Новосибирск – Чулымская, отправление со станции Новосибирск в 13:23;

- №6312 Чулымская – Новосибирск, отправление со станции Чулымская в 12:29.

Для обеспечения доставки с работы домой сотрудников промышленно-логистического парка Новосибирской области, расположенного вблизи остановочной платформы 3307 км, назначен ежедневный вечерний пригородный поезд №6320 Коченево – Новосибирск. Отправление со станции Коченево в 20:13, отправление с о.п. 3307 км в 20:37, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 21:24.

Поезда №6609 Новосибирск – Искитим, №6610 Искитим – Новосибирск, №6604 Бердск – Новосибирск, №6323 Новосибирск – Коченево и №6318 Коченево – Новосибирск, курсирующие в будние дни, теперь будут следовать ежедневно. Поезда №6311 Новосибирск – Коченево и №6316 Коченево – Новосибирск, курсирующие в летний период, назначены зимой в ежедневное следование.

В рамках развития городских железнодорожных перевозок с 10 декабря поезд №6635 Новосибирск – Ложок будет курсировать от станции Новосибирск-Восточный, в выходные дни будет следовать поездом №6637 от станции Новосибирск до станции Ложок. Также №6636 Ложок – Новосибирск будет следовать по будням до станции Иня-Восточная, по выходным №6632 – до станции Новосибирск-Главный.

Городские электропоезда №6407 Болотная – Пригородный простор, №7309 Новосибирск-Восточный – Пригородный простор, №7310 Пригородный простор – Новосибирск-Восточный, курсирующие по будним дням, с учетом обращений жителей микрорайона Пригородный простор, будут следовать дополнительно по выходным дням.

Для жителей Мошковского района Новосибирской области, работающих в Новосибирске, продлен и назначен ежедневно маршрут вечернего электропоезда №7306 Пригородный простор – Новосибирск-Восточный до станции Мошково. Отправление с о.п. Пригородный простор в 17:56, отправление со станции Новосибирск-Главный в 18:27, прибытие на станцию Мошково в 19:37.

По обращениям представителей садовых товариществ, расположенных в непосредственной близости от железнодорожной платформы, назначена дополнительная остановка на о.п. Обской залив вечернему пригородному поезду №6631 Новосибирск – Искитим.

Режим работы билетных касс скорректирован с учетом изменений в графике расписания пригородных поездов. Информация о расписании размещена на станциях и остановочных пунктах, на сайте компании-перевозчика, по телефонам компании 050, 8(383) 229-25-67; в электронных и мобильных версиях «Яндекс. Карты», «Яндекс. Расписания». Также узнать расписание можно с помощью мобильного приложения «Яндекс. Электрички».