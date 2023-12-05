Прокуратура проверяет посадку новосибирского Ан-12 в Комсомольске-на-Амуре

Самолет возвращался в Хабаровский край после перевозки груза в Певек.

Прокуратура начала проверку посадки грузового самолета Ан-12 в аэропорту Комсомольска-на-Амуре.

По информации ведомства, воздушное судно возвращалось в Хабаровский край после выполнения грузоперевозки в город Певек (Чукотский автономный округ). Самолет принадлежит авиакомпании «АСЦ СИБНИА-Тест» из Новосибирска.

В ходе посадки, на борту находились 8 членов экипажа. По предварительным данным, никто из членов экипажа не пострадал.

Прокуратура проводит расследование.

Ранее Сиб.фм сообщал, что до 35 рублей увеличится проезд в Новосибирском общественном транспорте.