Прокуратура проверяет посадку новосибирского Ан-12 в Комсомольске-на-Амуре

Самолет возвращался в Хабаровский край после перевозки груза в Певек.
Прокуратура начала проверку посадки грузового самолета Ан-12 в аэропорту Комсомольска-на-Амуре.
По информации ведомства, воздушное судно возвращалось в Хабаровский край после выполнения грузоперевозки в город Певек (Чукотский автономный округ). Самолет принадлежит авиакомпании «АСЦ СИБНИА-Тест» из Новосибирска.
В ходе посадки, на борту находились 8 членов экипажа. По предварительным данным, никто из членов экипажа не пострадал.
Прокуратура проводит расследование.
Ранее Сиб.фм сообщал, что до 35 рублей увеличится проезд в Новосибирском общественном транспорте.