Путин сделал неожиданное заявление по президентским выборам-2024

Российский лидер высказался на счёт выдвижения своей кандидатуры на пятый президентский срок в России.

Сразу оговоримся, что ряд высказываний относительно своей кандидатуры на пост президента РФ Владимир Путин делал несколько раз с различных трибун в разные годы.

Так, в ходе Восточного экономического форума глава нашего государства проговорился о том, что решение о его участии в президентских выборах-2024 году будет принято не ранее конца 2023 года. Это связано с тем, что, согласно действующему законодательству, решение об участии Путина должен принять ещё и парламент РФ в финале текущего года. Также в эти числа будет официально объявлена и дата голосования.

Но некоторым очень не терпится узнать об этом как можно раньше. На днях иностранные дипломаты в России сообщили агентству Reuters, что Владимир Путин планирует баллотироваться на мартовских выборах и намерен остаться у власти до 2030 года.

Реакция официального Кремля в лице президентского пресс-секретаря Дмитрия Пескова последовала незамедлительно: «Никаких заявлений Путин на этот счет еще не делал. Да и сама кампания официально еще не объявлялась», поясни он.

Учитывая, что наш президент неоднократно озвучивал в своих выступлениях далеко идущие перспективные планы развития России, которые простираются далеко за пределы выборных сроков, можно предположить, что его кандидатура на предстоящем весной 2024 года голосовании будет основной.