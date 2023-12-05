Реконструкция спорткомплекса «Гольфстрим» в Мончегорске: новый этап в развитии городской инфраструктуры

В Мончегорске завершена реконструкция спорткомплекса «Гольфстрим». Обновленный, практически построенный заново, он станет настоящим местом притяжения для жителей города. Его готовность к эксплуатации высоко оценили губернатор Мурманской области Андрей Чибис и вице-президент — руководитель Кольского дивизиона «Норникеля», генеральный директор Кольской ГМК Александр Леонов.

Строительные и наладочные работы завершены, практически все готово к приему посетителей. Здание «Гольфстрима» изменилось до неузнаваемости как внутри, так и снаружи. Теперь это многофункциональный центр с современным тренажерным залом, банным комплексом, сайкл-студией (здесь можно проводить тренировки на стационарном велосипеде), витаминным баром, соляной комнатой, сауной. Благоустроена прилегающая территория.

«Появился не просто бассейн — современный многофункциональный спортивный комплекс. Здесь есть все: тренажерный зал, игровой зал, все виды спорта. Поздравляю мончегорцев! Наконец-то есть прекрасное место притяжения. Отдельная благодарность команде — это сотрудники Кольской ГМК, проектная команда, команда «Гольфстрима», подрядчики. Они действительно много сделали за это время, поддерживая высокий темп работы», — подчеркнул Александр Леонов.

Губернатор отметил, что в ходе знакомства со спорткомплексом «Гольфстрим» увидел прекрасный и достойный спортивный объект.

«Очень солидно, технологично, красиво. И для Мончегорска долгожданно: к 50-летию спорткомплекса ремонт завершен. Это не просто ремонт, а по сути, полная реконструкция. Это действительно нужный объект: жители на каждой встрече задавали вопросы, — отметил Андрей Чибис. — Походил везде — впечатлен. Надеюсь, что новый комплекс будет радовать жителей».

Андрей Чибис также напомнил о соглашении Мурманской области и компании «Норникель», направленном на устойчивое социально-экономическое развитие региона: «У нас подписано с компанией соглашение. По объему инвестиций таких беспрецедентных соглашений не было никогда. Инвестиция со стороны компании рекордная. И там целый перечень того, что мы будем делать вместе в ближайшие три года».

Ремонт «Гольфстрима» начался в мае 2020 года. Однако коррективы внесла пандемия коронавируса. Кроме того, в ходе работ было выявлено аварийное состояние несущих конструкций в зоне большого бассейна. В компании решили не экономить на безопасности, а перепроектировать аварийную часть и возвести ее заново. В итоге заново построили бассейн, «лягушатник» для детей с инфракрасными саунами, в игровом зале теперь пятислойный паркет. Большой тренажерный зал: 450 квадратных метров, 4 зоны с тренажерами премиум-класса.

Спорткомплекс «Гольфстрим» откроют для всех жителей и гостей Мончегорска, его будет комфортно посещать и людям с ограниченными возможностями здоровья.

Первых посетителей спорткомплекс примет, как только получит соответствующие разрешения.

«Гольфстрим» открылся 5 декабря 1973 года в статусе Дворца спорта профкома комбината «Североникель». Тогда трудящиеся получили возможность заниматься в секциях плавания, волейбола, баскетбола, группах здоровья и общефизической подготовки.

В 2018 году отдел надзорной деятельности Мончегорска, Оленегорска и Ловозерского района вынес спорткомплексу «Гольфстрим» предписание по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности. В соответствии с новыми нормами и требованиями к зданиям требовалась его реконструкция. Избежать закрытия главного спортобъекта Мончегорска помогли компания «Норникель» и Кольская ГМК, выделив деньги на модернизацию.