Спрос на рублевые депозиты в ноябре превысил рекорды марта-апреля 2022 г.

После повышения ставок в ноябре портфель рублевых депозитов ВТБ вырос более чем на 360 млрд рублей и превысил 4 трлн рублей.

Этот результат стал лучшим не только за отдельный месяц этого года, но и превысил темп роста рублевого портфеля вкладов в «ажиотажных» марте и апреле 2022 года. Об этом в преддверии 14-ого Инвестиционного Форума "РОССИЯ ЗОВЕТ!" сообщил заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

В среднем в январе-октябре портфель рублевых депозитов в банке увеличивался на 85 млрд рублей в месяц (максимальное значение – 207 млрд в октябре), а в ноябре рост портфеля вкладов составил свыше 360 млрд рублей. Это более чем на 65% опережает результат за март и в 1,5 раза — апрель 2022 года, когда ставки по вкладам на рынке превышали 20% после экстренного повышения ключевой ставки ЦБ. Тогда портфель рублевых депозитов банка увеличился на 216 и 238 млрд рублей соответственно.

Как сообщил Георгий Горшков, ноябрь стал максимально «горячим» с точки зрения клиентской активности – причем этот тренд характерен для всех игроков. «В конце года на рынке привлечения традиционно наступает высокий сезон, но из-за планомерного роста ставок пиковая активность вкладчиков в этом году началась досрочно. Россияне демонстрируют рациональное поведение, снижая кредитную активность и переходя на сберегательную модель поведения. Этому способствуют максимально высокие за последние 1,5 года ставки, которые позволяют комфортно разместить свои средства не только на длинные сроки, но и «короткие» периоды в 3-6 месяцев. Мы ожидаем, что в декабре на фоне выплат по итогам года, а также запуска традиционных сезонных акций активность вкладчиков продолжит расти опережающими темпами, в результате чего портфель привлеченных средств в целом на рынке превысит 43 трлн рублей», – отметил Георгий Горшков.

Схожая тенденция фиксируется и в другом банке группы ВТБ – РНКБ. За ноябрь его портфель депозитов увеличился на 4,4 млрд рублей, что на 46% превышает результат за предыдущий месяц. Кроме того, этот показатель больше прироста депозитного портфеля банка в марте 2022 года – тогда он увеличился на 4,17 млрд рублей. Общий объем портфеля депозитов в РНКБ на текущий момент превышает 94,7 млрд рублей.