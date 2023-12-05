Спустя 18 лет детям выплатили компенсацию за смерть отца в Новосибирске

В Новосибирске спустя 18 лет суд взыскал компенсацию морального вреда за смерть отца

В Новосибирской области Колыванский районный суд рассмотрел дело по иску детей погибшего слесаря животноводческого хозяйства о взыскании с организации денежной компенсации морального вреда.

Согласно иску, в 2005 году отец детей получил травму при ремонте кормораздаточной линии, в результате чего скончался. На момент гибели мужчины сын был маленьким, а дочка еще не родилась.

Спустя 18 лет детям выплатили компенсацию в размере двух миллионов рублей.

Напомним, что на территории новосибирского военкомата обнаружили взрывное устройство.