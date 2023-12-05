Таксист не повёз женщину с ребёнком из-за низкой стоимости поездки в Новосибирске

Стоимость поездки составила 600 рублей.

В Новосибирске 3 декабря женщина с 7-летним ребёнком вызвала такси с детским тарифом, чтобы доехать от площади Станиславского до спортивного комплекса «Энергия» на ОбьГЭСе.

Водитель приехал к месту назначения, но через десять метров поездки остановился и заявил, что дальше не поедет.

По словам женщины, таксист, ответил, что передумал везти их дальше.

“За жалкие 600 рублей я не поеду вам 15 километров! Мне что больше делать нечего? Выходите из машины! Мне какая разница, что вы там опоздаете?”, – нагрубил таксист женщине.

В итоге жительница Новосибирска не стала вступать в конфликт с таксистом и вызвала другую машину.