В Минобороны России хотят смягчить требования к состоянию здоровья призывников

В Минобороны планируют усовершенствовать правила медицинского освидетельствования граждан.

В Министерстве обороны России планируют внести изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе. Об этом сообщает BFM-Новосибирск.

Планируют пересмотреть список заболеваний, влияющих на годность к военной службе. Информация об изменениях появилась на федеральном портале нормативных документов.

В рамках обновлений планируется улучшить процедуры медицинского освидетельствования для граждан с заболеваниями, не существенно влияющими на способность выполнять обязанности военной службы. Изменения внесут с учетом опыта военных операций. Предполагается, что они вступят в силу в декабре следующего года. Однако конкретных деталей о предстоящих изменениях пока нет.

Военный адвокат Денис Кокшаров рассуждает о возможности ужесточения критериев для определенных заболеваний, таких как плоскостопие и сколиозы, с указанием на потенциальные дополнительные требования.

Ранее Сиб.фм сообщал, что жители Новосибирска увидели небо в цветах флага России.