В Новосибирске неизвестные расстреляли автомобиль

В Ленинском районе Новосибирска расстреляли транспортное средство.

Как сообщается в группе “ACT-54” социальной сети “ВКонтакте”, местный житель ехал на кроссовере Nissan Terrano по улице и перед перекрёстком с Широкой, водитель и пассажир ощутили два выстрела по автомобилю, после чего разбилось стекло на водительской двери.

По данным паблика, никто не пострадал, а потерпевший уже подал заявление в полицию.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске неизвестный расстрелял мужчин из-за конфликта на дороге.