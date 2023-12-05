В Новосибирске за ноябрь 2023 года смертность превысила рождаемость

Смертность превысила рождаемость в Новосибирской области за ноябрь текущего года.

Управление ЗАГСа по Новосибирской области сообщило о том, сколько умерло местных жителей за ноябрь 2023 год.

По данным, в этом году за ноябрь умерло 2 950 жителей, а родилось 2 219 детей. Смертность жителей Новосибирской области значительно превосходит рождаемость.

В свою очередь, в ноябре 2022 года в Новосибирской области за последний месяц осени умерли 2 980 человек, а родились 2 140.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирской области смертность превысила рождаемость на 40%.