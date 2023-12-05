В продажах Новосибирска растет доля компаний с высокими темпами строительства

Среди застройщиков из топ-10 по числу проданных квартир за последние пять месяцев нет ни одного с низкими темпами строительства.

Этот год оказался для Новосибирска рекордным по вводу проблемных объектов и домов из зоны риска, сообщил независимый аналитик недвижимости Сергей Николаев. Поэтому среднее время строительства домов, введенных в 2023 году, составило 5 лет и 2 месяца. Ни один покупатель не готов ждать пять лет — очевидно, что повышенным спросом пользуются квартиры в сданных домах или тех, до ввода которых осталось не более полугода, уточнил он.

«Одними из главных критериев репутации застройщика являются соблюдение сроков ввода и темпы строительства. Среднее время строительства домов можно посмотреть на сайтеЕдиного Ресурса Застройщиков. В рейтинге, опубликованном 01.12.2023 года, первые строчки ожидаемо заняли компании, специализирующиеся на малоэтажном строительстве, компания Метр возводит дом в среднем за 103 дня, МСО за 145, а СЗ Дар за 196 дней. Из компаний, специализирующихся на многоэтажном строительстве в лидерах Сибирьинвест, СтройРегионСервис, ГК Союз, КПД ГАЗСТРОЙ и Береговое», — добавил эксперт.

Отдельным компаниям удавалось полностью построить дом меньше чем за год, это застройщики РУСЬ, Стрижи, Энергомонтаж, ПСФ, ПСК Сибирь, Расцветай. В декабре 2023 года эту группу дополнил СЗ «Первый» из ГК Поляков, который возвел свой первый дом за 12 месяцев, заключил Николаев.

Напомним, в Новосибирске продают двухуровневую квартиру за 48 млн рублей.