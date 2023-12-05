В сеть выложили первый трейлер к игре GTA 6

Трейлер Grand Theft Auto VI появился в сети

Официально трейлер к Grand Theft Auto VI должен был выйти 5 декабря, но в сети он появился раньше срока. После чего Rockstar (американская видеоигровая компания) подтвердила информацию об этом инциденте и загрузила трейлер на свой YouTube-канал.

Grand Theft Auto — серия компьютерных игр в жанре «приключенческий боевик».

В видео перед игроками предстают два новых главных героя со своей историей. Помимо этого, в ролике были показаны сцены из Вайс-Сити (вымышленный город в GTA) с разными персонажами, которые гуляют по улице.

Также представили официальный арт к GTA 6.

Выход игры запланирован на 2025 год.

В данный момент трейлер посмотрело больше 30 миллионов человек. А для перевода доступны русские субтитры.

Напомним, что GTA 5 вышла в 2013 году.