Верховный суд признал законным изъятие автомобиля у супругов за нарушение ПДД

Верховный суд РФ назвал законной конфискацию автомобиля, который находится в совместной собственности супругов.

Ранее, газета “Известия” сообщала о том, что в октябре прошлого года произошёл инцидент в Марий Эл, когда задержали водителя в состоянии алкогольного опьянения. Судом было принято конфисковать автомобиль.

Но, как оказалось, автомобиль находился в совместной собственности с супругой нарушителя, в результате чего мужчина обратился с жалобой, требуя пересмотра приговора.

Приговор отменили, но уже заместитель прокурора России Игорь Ткачёв обжаловал постановление, отметив, что "конфискация автомобиля является безальтернативной мерой уголовно-правового характера".

Поэтому адвокат Сергей Радько считает, что из-за подобных случаев необходимо внести поправки в законодательство, чтобы защитить права собственников имущества, не нарушающих правила дорожного движения.

Напомним, что верховный суд принял постановление о продолжении мобилизации и возвращении граждан домой.