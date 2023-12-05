Война в Израиле: последние новости о ситуации на Ближнем Востоке к 5 декабря

Конгресс США открыто поддерживает Израиль и оправдывают убийства палестинских женщин и детей, что ведёт к ослаблению или даже потере влияния США в регионе, считают эксперты. Другие новости из зоны Ближневосточного конфликта читайте ниже.

Текущая война на Ближнем Востоке истощит многочисленные ресурсы и силы США на международной арене и положит конец их глобальной гегемонии, уверен автор статьи из As-Sabeel. Его мнение разделяет большинство здравомыслящих людей планеты, утверждающих, что Палестина станет последней битвой Америки, прежде чем она потеряет статус сверхдержавы.

Ближневосточное противостояние, по данным на 5 декабря 2023 года, вылилось на международную арену. Так, около трёх тысяч адвокатов из разных стран мира обратились с исками в Международный уголовный суд с исками против действий Израиля в Газе.

Однако и ХАМАС должен ответить за свои действия, уверены некоторые политики. Так, американский политик Генри Киссинджер заявил, что группировка должен понести «определенное наказание» за свою агрессию. По его мнению, захватив заложников, ХАМАС продемонстрировал, что его невозможно умиротворить, и мирные переговоры с его лидерами бессмысленны.

Тем временем, по данным на 5 декабря-2023, военное крыло ХАМАС уничтожило пять израильских танков и пять бронетранспортеров на востоке сектора Газа. при этом, число погибших с палестинской стороны с начала израильских ударов превысило 16 тысяч человек, пострадали свыше 35 тысяч. После окончания гуманитарной паузы в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.