Впала в кому и умерла от заражения. Из-за чего молодая сибирячка скончалась после похода к стоматологу

Новость о смерти молодой жительницы Новосибирска после удаления зуба обрастает новыми подробностями. К ситуации присоединились надзорные ведомства.

Напомним, 30 ноября текущего года 27-летняя сибирячка Алина З. обратилась к стоматологу муниципальной специализированной клиники № 1 в Ленинском районе Новосибирска с острой болью в зубе. После рентгена челюсти доктор настоял на удалении, после которого уже дома женщине стало плохо, и она стремительно впала в кому, пишет Infopro54.

Врачи бригады скорой помощи констатировали этот факт и доставили пациентку в реанимацию, где 2 декабря она скончалась. По предварительным данным, причиной смерти стало заражение крови (сепсис). Мать умершей девушки заявила о намерении обратиться в Следственный Комитет, поскольку уверена инфекцию в кровь дочери занесли стоматологи.

Роздравнадзор Новосибирской области уже направил в стоматологическую клинику предварительный запрос и доложили о произошедшем в Москву.

Региональное Управление СКР по Новосибирской области уже подключилось к расследованию инцидента. По словам свидетелей (сестра погибшей), Алина харкала кровью, почти не реагировала на окружающих и испытывала головокружение. На это все смотрели двое её маленьких детей, они видели, как мама умирала.

К сожалению, подобных случаев в нашей стране не мало. Согласно данным Росздравнадзора, ежегодно на приеме у дантистов жизнь внезапно обрывается у более чем тридцати россиян. Причины разные – от стресса до анафилактического шока.