ВС России признал законным конфискацию авто у мужа и жены из Марий Эл

В Марий Эл водителя задержали в состоянии алкогольного опьянения.

Верховный суд Российской Федерации подтвердил законность решения о конфискации автомобиля, принадлежавшего водителю и его жене на долевых правах, за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Инцидент произошел в Марий Эл. Водителя, находившегося за рулем в нетрезвом состоянии, задержали. Суд первой инстанции конфисковал машину и приговорил правонарушителя к обязательным работам.

Мужчина обжаловал решение. Его жалобу изначально удовлетворили и отменили решение о конфискации автомобиля. Однако прокуратура позднее обжаловала это решение.

Верховный суд признал доводы относительно прав собственности несостоятельными. В ведомстве подчеркнули, что закон однозначно предусматривает конфискацию транспортного средства в случае управления им в нетрезвом состоянии.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске ювелир-мошенник обокрал клиентов местной сети и скрылся.