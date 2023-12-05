Всероссийский фестиваль открылся в Новосибирской области

Всероссийский фестиваль «НАУКА 0+» открылся в Новосибирской области

С 4 по 10 декабря в Новосибирской области проходит Всероссийский фестиваль «НАУКА 0+». В нем примут участие более 50 организаций.

На открытии можно было увидеть высадку семян, которые вернулись из космоса. Ее осуществили юные биологи.

Помимо этого, школы-победители (№5 в городе Искитим и классическая гимназия №17 в области), которые участвовали в мероприятиях, посвященные международному форуму «Технопром-2023», получили дипломы.

Также прошли мини-лекции, показ научного кино от Фестиваля «Кремний», интеллектуальная игра «Адреналин» и различные мастер-классы.





Напомним, что завод под Новосибирском будет ремонтировать детали для Airbus и Boeing.