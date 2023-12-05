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общество наука

Всероссийский фестиваль открылся в Новосибирской области

Фото: «Фестиваль НАУКА 0+ в Новосибирской области»

Всероссийский фестиваль «НАУКА 0+» открылся в Новосибирской области

С 4 по 10 декабря в Новосибирской области проходит Всероссийский фестиваль «НАУКА 0+». В нем примут участие более 50 организаций.

На открытии можно было увидеть высадку семян, которые вернулись из космоса. Ее осуществили юные биологи.

Помимо этого, школы-победители (№5 в городе Искитим и классическая гимназия №17 в области), которые участвовали в мероприятиях, посвященные международному форуму «Технопром-2023», получили дипломы.

Также прошли мини-лекции, показ научного кино от Фестиваля «Кремний», интеллектуальная игра «Адреналин» и различные мастер-классы.

Фото Всероссийский фестиваль открылся в Новосибирской области 2
Фото Всероссийский фестиваль открылся в Новосибирской области 3

Фото Всероссийский фестиваль открылся в Новосибирской области 4Напомним, что завод под Новосибирском будет ремонтировать детали для Airbus и Boeing.

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Нина Раневская
Журналист

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