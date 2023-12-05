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общество

Выдающиеся специалисты метрополитена отмечены в конкурсе профессионального мастерства

Фото: пресс-служба Новосибирского метрополитена

В рамках дистанции сигнализации, проведенной службой сигнализации и связи метрополитена, состоялся конкурс профессионального мастерства, среди электромехаников и электромонтеров, приуроченный к отбору выдающихся специалистов в данной области.

В результате оценки навыков и компетенций лучшим электромехаником был признан Виталий Мулькеев. Евгений Зубов и Евгений Шелковников также заслужили признание и стали призерами данного конкурса.

Фото Выдающиеся специалисты метрополитена отмечены в конкурсе профессионального мастерства 2

Среди электромонтеров первое место завоевал Дмитрий Чибурун, за ним следуют Александр Билалов и Евгений Стручков, занявшие второе и третье места соответственно.

Отметим также, что в электромеханической службе метрополитена прошел конкурс профессионального мастерства под названием «Лучший по профессии» среди смен диспетчерского участка электромеханической службы.

Фото Выдающиеся специалисты метрополитена отмечены в конкурсе профессионального мастерства 3

В состав смены, показавшей один из лучших результатов, вошли Игорь Ирбин и Роман Мартынкьян. Работники продемонстрировали превосходное знание инструкций, порядка действия в нестандартных ситуациях, а также понимание тонкостей работы оборудования электромеханической службы, что принесло им заслуженное первое место. Второе место заняли Сергей Тинаков и Евгений Фрибус, а третье место досталось Юрию Кулешову и Андрею Шевченко.

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Карина Чиркова
Журналист

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