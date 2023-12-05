Задержан отец, подозреваемый в убийстве маленького сына в Туле

Мужчина, подозреваемый в убийстве своего малолетнего сына, был задержан полицией в Туле.

Как сообщает пресс-служба Управления МВД по Тульской области, задержание произошло всего в двух километрах от места преступления.

По предварительной информации, перед задержанием подозреваемый попытался покончить с собой. На место вызвали скорую помощь, и сейчас его жизни ничего не угрожает.

В скором времени подозреваемого передадут следователям для дальнейшего расследования обстоятельств этого преступления.

Ранее сообщалось, что в квартире в Ленинском районе было обнаружено тело младенца с ножевым ранением.

Согласно информации, опубликованной на tula.aif.ru, подозреваемым является отец ребенка. Убийство произошло в поселке Молодежный около 18:00.

Издание "Тульская пресса" сообщает, что мужчина не проживал с матерью ребенка. Женщина время от времени оставляла сына у родителей его отца, когда сама была на работе. В этот раз мальчик находился в доме бабушки и дедушки несколько дней.

35-летняя женщина является матерью еще двоих детей: 14-летней девочки и 13-летнего мальчика.

Предполагается, что Андрей Евланичев страдает от психических расстройств.