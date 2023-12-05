Женщину, укравшую более 900 тысяч у пенсионерки, будут судить в Новосибирске

В Новосибирске женщина, которая украла у пенсионерки более 900 тысяч рублей за вымышленное ДТП, предстанет перед судом

В Новосибирске Заместитель прокурора утвердил обвинительное заключение в отношении 30-летней женщины. Об этом сообщает пресс-служба областного ведомства.

По данным следствия, в феврале — марте 2023 года обвиняемая вступила в сговор с двумя неизвестными с целью хищения чужого имущества. Согласно плану, неизвестный позвонил пожилой женщине и представился сотрудником правоохранительных органов, после чего сообщил потерпевшей, что ее дочь виновна в ДТП и сейчас находится в больнице. Для того чтобы ее не привлекли к уголовной ответственности, необходимо передать деньги человеку, который пострадал в аварии, а также заплатить за лечение родственника, который также пострадал в ДТП. Все сведения были заведомо ложными.

Таким образом, обвиняемый и неизвестные ввели 84-летнюю пенсионерку в заблуждение и похитили денежные средства в сумме более 900 тысяч рублей.

Женщину обвиняют в мошенничестве. Максимальное наказание по статье — до шести лет лишения свободы.

В данный момент уголовное дело направлено в Советский районный суд Новосибирска.

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