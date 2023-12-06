Главный тренер «Сибири» Немировски отправлен в отставку

Стало известно, кто будет исполнять обязанности главного тренера ХК «Сибирь».

Главный тренер ХК «Сибирь» Дэвид Немировски отправлен в отставку с поста главного тренера. Эту информацию корреспонденту Сиб.фм сообщил источник в клубе.

По его словам, предварительно, исполняющим обязанности будет Сергей Кривокрасов, ассистент главного тренера. Ранее он был главным тренером в ХК «Ермак», а также работал в академиях и школах в США.





Напомним, 5 декабря «Сибирь» потерпела поражение от «Динамо» из Минска со счетом 2:3. Несмотря на то, что хозяева забили две шайбы, последнюю они пропустили за несколько секунд до конца третьего периода.

Этот матч стал уже четвёртым подряд, который проиграли новосибирцы.

Немировски возглавил тренерский штаб в Новосибирске недавно, в апреле 2023 года. Он 14 лет играл за клубы в Европе, Северной Америке, России, Беларуси и Казахстане, а затем 7 лет занимал должность тренера.

UPD: в пресс-службе ХК «Сибирь» подтвердили увольнение Немировски в связи с неудовлетворительными спортивными результатами. Его обязанности будет исполнять Сергей Кривокрасов.