К 2027 году в Новосибирской области планируют убрать скотомогильники

Скотомогильники хотят ликвидировать в Новосибирской области к 2027 году.

На заседании комитета Заксобрания по аграрной политике замначальника управления ветеринарии НСО Сергей Макаров сообщил о том, что в Новосибирской области планируют ликвидировать все скотомогильники к 2027 году.

На начало 2022 года в регионе насчитывалось более 800 скотомогильников, а в начале этого года их число снизилось до 621.

Из областного бюджета на ликвидацию скотомогильников направят 33 миллиона рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что под Новосибирском пожаловались депутату на «заоблачную» стоимость курятины.