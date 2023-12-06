МЧС по Новосибирской области предупреждает об экстренных ситуациях во время мороза -40

О возможном возникновении чрезвычайных ситуаций, обусловленные опасными метеорологическими явлениями, предупреждает МЧС по Новосибирской области.

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», в период с 8 по 13 декабря 2023 по Новосибирской области ожидается аномально холодная погода с температурами -40 градусов и ниже.

Также сообщается о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций, обусловленных нарушением работы транспорта, коммунальных служб, авариями на системах ТЭК, ЖКХ и газоснабжения. Не исключены и случаи пожаров, и обморожения людей.

МЧС по Новосибирской области рекомендует при угрозе или возникновении ЧС информировать старшего оперативного дежурного ЦУКС ГУ МЧС России по Новосибирской области по телефону: 217-68-06.

Напомним, что в декабре Новосибирцев ожидают 6 магнитных бурь.