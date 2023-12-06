«Мобилизуем полмиллиона человек и начнем ротацию»: Гурулёв сделал скандальное заявление по СВО

Депутат Госдумы заявил — воевать будем ещё долго и мобилизованные останутся в зоне действия СВО до полного завершения поставленных правительством задач.

Ветеран боевых действий, участник второй чеченской кампании, операции ВС РФ в Сирии, член оборонного комитета Госдумы Андрей Гурулёв, как никто другой знает все тяготы ратной службы и способен трезво оценить текущее положение дел в зоне действия СВО. Потому все чаяния и заботы военнослужащих он понимает, как солдат солдата.

В ходе недавней рабочей поездки в Приамурье он ответил на вопросы журналистов и местного населения. Конечно, большинство из них было посвящено СВО.

Жителей Дальнего Востока, как многих россиян, очень волнует ротация мобилизованных из зоны действия СВО. На этот прямой и непростой вопрос Гурулёв ответил открыто: «Во времена Великой Отечественной войны тоже не было ротации, но проводился вывод в районы восстановления боеспособности или в резерв. Тоже самое происходит и зоне действия СВО. Не везде это, может быть, получается быстро. Всё зависит от обстановки на каждом участке фронта», пояснил он.

Касаемо предложений некоторых военных экспертов о необходимости мобилизации полумиллиона человек в России депутат также пояснил свою жёсткую позицию, заявив, что отрывать такое количество работающих россиян от производства нельзя: «Их же кем-то надо заменить. Кем?! Нагрузка на экономику РФ растёт. Оборонзаказ и выпуск продукции увеличился в 10 раз, а по некоторым предприятиям — почти в 30! Поэтому ротации как таковой за счет новой мобилизации не будет», сказал он.

Более острой темой, чем текущая моральная усталость участников СВО, Гурулёв назвал момент их возвращения домой после победы. По его мнению, как человека, который в своё время прошёл и Чеченскую войну, и в Сирийском огне побывал, «надо учитывать, как мужики, которые получали хорошие деньги на СВО, вернутся домой и сядут на оклады 20 тысяч»: «Воевать будем ещё долго. Потом раз — и всё закончилось, надо возвращаться домой и дальше как-то жить. Вот где проблема будет так проблема», пояснил он.