Более 1000 единиц техники вывели для уборки снега в Новосибирской области

За сутки в области выпала месячная норма осадков.

По данным ТУАД, более 2 тысяч человек и 1 152 единиц спецтехники направило ТУАД на уборку дорог Новосибирской области от выпавшего снега.

Также метеостанция ТУАДа сообщает о том, что, прекращение осадков по области полностью ожидается утром 8 декабря, после чего сразу наступит мороз.

Управление предупреждает об опасностях на дорогах в связи с погодными условиями и просит быть максимально внимательными. Выезжая на дорогу, соблюдать скоростной режим и не выезжать на встречную полосу без необходимости.

Напомним, что МЧС по Новосибирской области предупреждает об экстренных ситуациях во время мороза -40.