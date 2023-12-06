Научный руководитель Гидрометцентра сообщил об аномальных морозах в России

Синоптик предупредил, что морозы будут достигать -40° C.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал в беседе с RT, что в России наступают аномальные холода. Так, по его словам, уже больше половины территорий страны подвержены такому холоду.

«Сейчас стационарный антициклон, который находится северо-восточнее Москвы, над Волгой, над Уралом, он определяет погоду на огромной территории. Очень холодная погода», — сообщил эксперт.

Вильфанд добавил, что морозы будут достигать -35...-40° C. На севере ЦФО — на 15—17 °C ниже нормы до конца недели. А в Бурятии, Якутии — до -40 °C и ниже.

Напомним, синоптики предупреждают о сильном ветре в Новосибирске.