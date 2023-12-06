Новикомбанк и Республика Татарстан договорились о сотрудничестве

Опорный банк Госкорпорации Ростех Новикомбанк и Республика Татарстан заключили соглашение о сотрудничестве. По мнению сторон, данное взаимодействие открывает новые возможности для развития экономики республики, привлечения инвестиций и создания благоприятных условий для бизнеса.

Подписание документа состоялось в рамках рабочей встречи представителей Новикомбанка и делегации Республики Татарстан. Подписи под соглашением подставили Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева и Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Стороны намерены развивать сотрудничество в области инвестиционных программ, инновационного расширения промышленного комплекса региона, а также модернизации его предприятий.

Одно из приоритетных направлений партнерства — кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства, улучшение платежной инфраструктуры в Республике Татарстан, в том числе за счет внедрения и использования Системы быстрых платежей (СБП), и развитие современных финансовых технологий на территории субъекта.

Также в фокусе внимания — реализация федеральных и республиканских программ по обеспечению граждан жильем, в том числе ипотечным, повышение финансовой грамотности населения и субъектов МСП, создание новых рабочих мест.

Новикомбанк активно участвует в экономической жизни Республики Татарстан, осуществляя комплексное обслуживание ключевых промышленных предприятий региона, таких как «Казанский вертолетный завод», ПАО «КАМАЗ», АО «КАПО-Композит», АО «Казанский ГипроНИИАвиапром им. Б.И. Тихомирова», АО «Казанское моторостроительное производственное объединение».

В мае 2023 года начал сотрудничество с Фондом развития промышленности Татарстана. Благодаря соглашению промышленность региона имеет возможность получить доступ к актуальным мерам господдержки, ориентированным на стимулирование технологической модернизации и внедрение инноваций в производство.

«Двустороннее партнерство Новикомбанка и руководства республики Татарстан позволит обеспечить финансовую поддержку всем процессам, направленным на укрепление экономического потенциала и повышение инвестиционной привлекательности республики. Эффективные банковские решения, наработанная экспертиза в сфере реализации масштабных проектов и широкая линейка продуктовых предложений в комплексе станут действенным импульсом для дальнейшего устойчивого развития регионального бизнеса», — подчеркнула Председатель Правления Новикомбанка, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.

Реклама. АО АКБ «НОВИКОМБАНК». LjN8KHQ8P