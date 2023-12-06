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наука

Новосибирские ученые могут обнаружить рак по капле крови

Фото: ru.freepik.com

В Новосибирске ученые создали системы, которые могут обнаружить рак на ранних стадиях по капле крови

Как сообщает пресс-служба Министерства науки и инновационной политики Новосибирской области, в рамках пресс-тура заместитель Губернатора Ирина Мануйлова посетила инновационные компании Академпарка «БиоЛинк» и «Биосан».

Они создают тест-системы, с помощью которых можно обнаружить онкологию на ранних стадиях по одной капле крови. По словам Ирины, системами пользуются ведущие институты Российской академии Наук, Роспотребнадзора, ФМБА России, Министерства здравоохранения РФ и институты развития.

В свою очередь, Правительство региона оказывает всестороннюю поддержку компаний биомед-направлений. Именно эти фирмы обеспечивают импортонезависимость и поддерживают работу во многих лабораториях и лечебно-профилактических учреждений по стране.

Напомним, что в Новосибирске ученые научились охлаждать мышей для разработки способов лечения.

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Нина Раневская
Журналист

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