«Одна жизнь — одна команда»: в Новосибирске открыли филиал знаменитой футбольной академии

5 декабря в Новосибирске прошло торжественное открытие детской футбольной школы «Динамо» (Москва). Яркое спортивное событие может оказаться началом возрождения не только новосибирского, но и российского футбола.

Настоящим праздником для новосибирских любителей футбола стало торжественное открытие на площадке ледового дворца «Сибирь-Арена» знаменитой футбольной школы. Вдохновить юных спортсменов приехал Василий Фролов — внук легендарного вратаря, основатель и руководитель школы вратарей им. Льва Яшина. В ознаменование будущих побед сибиряков он привез с собой самую знаменитую награду деда: приз лучшего игрока столетия — «Золотой мяч».

Вернуть славу российскому футболу

Для новосибирских поклонников футбола открытие школы столь солидного футбольного бренда — событие знаковое и долгожданное, означающее, что за один из самых популярных видов спорта взялись всерьёз и основательно.

«Новосибирск славится развитием многих видов спорта — и олимпийских, и не олимпийских, у нас 34 базовых видов спорта. Мы поддерживаем любые начинания, которые могут привести к успеху — и бюджетные, и частные. Развитие школы начинается динамично, и результаты не заставят себя долго ждать», — с уверенностью заметил на церемонии открытия министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.

Главная цель, которую ставило руководство новосибирского спортивного общества, открывая филиал легендарной футбольной академии — развитие футбола в городе и участие в первенстве России под именем «Динамо Новосибирск».

Директор новосибирского филиала спортивной школы «Динамо» (Москва) Алексей Краснокутский подтвердил, что сибиряки нацелены на самые высокие результаты.

«Пока наш новосибирский футбол во второй лиге, но стремиться всегда нужно в Премьер-лигу», — подчеркнул он.

За всю историю новосибирского футбола команда из нашего города выступала в элитном дивизионе чемпионата страны лишь однажды: в 2010 году в Премьер-лиге провела один сезон «Сибирь», которая параллельно дошла до финала Кубка России и выступила в квалификационных раундах Лиги Европы УЕФА. Но и этот результат свидетельствует, что нет ничего невозможного.

И, может быть, именно эти мальчишки, которые слушают праздничные напутствия и делают первые шаги в большой футбол, принесут славу не только новосибирскому, но и российскому спорту. Во всяком случае, каждый из них наверняка мечтает об этом и рассматривает приход в наш город столичной академии как шанс попасть в российскую сборную.

Пока у новой футбольной школы в Новосибирске два отделения: по одному на правом и на левом берегу. Готовится к открытию ещё одно, и его уже ждут 60 ребятишек — именно столько заявок поступило. В перспективе же ставится задача открыть филиалы в каждом районе города. Школа набирает детей от пяти до четырнадцати лет, занятия с которыми по тренировочной методике московской академии ведет тренерский состав с лицензиями UEFA. Воспитанники школы будут защищать честь Новосибирска в футбольных турнирах «Динамо», включая первенство России вместе со спортсменами Академии «Динамо» и её филиалов. А самые талантливые юные спортсмены получат возможность попасть в академию футбольного клуба «Динамо» Москва.

«Ребята понимают, что буковка “Д” на груди — это не только классно и здорово, это еще и большая ответственность. Они видят, что есть шанс попасть в профессиональную команду. Поэтому они все стремятся испытать себя в более сильных соревнованиях», — поделился Алексей Краснокутский.

«Чтобы молодежь полюбила эту игру»

И вот, наконец, кульминация мероприятия. Под знаменитый лозунг «Одна жизнь — одна команда!» министр спорта области Сергей Ахапов и учредители футбольной школы «Динамо Москва» в Новосибирске Марина Волк и Денис Калабухов перерезали красную ленточку. После этого начинается азартная «Битва поколений» — товарищеский матч между нынешними воспитанниками футбольной школы и ветеранами общества «Динамо».

«Открытие такого узнаваемого бренда как “Динамо Москва” — это большой шаг в популяризации нашей игры, — считает исполнительный директор областной Федерации футбола Артём Роговский. — Это бренд с большими традициями, и мы уверены в том, что воспитание юных футболистов поднимется на еще более высокий уровень».

Впрочем, по его мнению, важно не только это. «Сейчас у нас одна задача — чтобы как можно больше российских мальчишек и девчонок приходили в футбольные секции, чтобы они эту игру полюбили, чтобы они приводили на трибуны своих родителей. И в конечном итоге выросли здоровыми людьми, которые любят играть в футбол. Даже если не станут мастерами», — заключает Артём Роговский.

Ранее «Сиб.фм» публиковал фотоотчёт с мероприятия. Больше ярких снимков с открытия футбольной школы — по ссылке.