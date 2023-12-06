Погрузка на железной дороге в Новосибирской области увеличилась почти на 15% в январе – ноябре

По оперативным данным, погрузка грузов на сети ОАО «РЖД» в Новосибирской области в январе – ноябре 2023 года превысила 24 млн тонн. Это на 14,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Наибольший рост погрузки в регионе отмечен по таким грузам как:

- каменный уголь – 14,9 млн тонн (+22,9%);

- нефть и нефтепродукты – 1,4 млн тонн (+18,1%);

- черные металлы – 220 тыс. тонн (+17,8%);

- кокс – 99 тыс. тонн (+21,3%);

- продукты перемола – 93,4 тыс. тонн (+19,8%);

- химикаты и сода – 76,7 тыс. тонн (+9%).

Каменный уголь является основным грузом в Новосибирской области, его объем превышает половину общей погрузки в регионе.