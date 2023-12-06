сегодня
06 декабря, 18:58
пробки
10/10
погода
-15°C
курсы валют
usd 91.58 | eur 99.13
сегодня
06 декабря, 18:58
пробки
10/10
погода
-15°C
курсы валют
usd 91.58 | eur 99.13
сегодня 17:43
общество

Россияне признались, как поступают с подарками от бывших возлюбленных

Freepik, authors: VioletaStoimenova

Большинство россиян признались, что продолжают пользоваться подарками от бывших после расставания.

Специалисты дейтинг-сервиса Mamba и ювелирного бренда SOKOLOV провели исследование и выяснили, что большая часть россиян продолжает пользоваться подарками от бывших возлюбленных. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Отмечается, что чаще всего мужчины получали в качестве подарка такие аксессуары, как сумки, платки, шарфы или зонты. Также в список презентов от бывших девушек попали парфюмерия или косметика, гаджеты, наручные часы и ювелирные украшения. В свою очередь женщины чаще всего получали в качестве подарка ювелирные украшения, гаджеты, парфюмерию, часы, автомобили и недвижимость.

При этом в опросе среди россияне сказано, что 31% мужчин чувствуют себя неловко, получая дорогие подарки в своих нынешних отношениях. В то время как 28% считают, что щедрые жесты свидетельствуют о ценности отношений.

Напомним, психолог объяснила, почему многие россияне выбирают быть свободными от брака.

#любовь #подарки #россияне
ОЦЕНИТЬ статью
0

Дарья Бочкун
журналист

Читайте в