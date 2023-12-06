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спорт

«СЭ»: главный тренер ХК «Сибирь» Немировски в ближайшее время уйдёт в отставку

Фото: Денис Винокуров/Сиб.фм

Источник «Спорт-Экспресса» заявил о готовящейся отставке главного тренера новосибирского ХК «Сибирь».

Главный тренер ХК «Сибирь» Дэвид Немировски в ближайшее время уйдёт в отставку, сообщил 6 декабря обозреватель «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис в своём Telegram-канале «Правый хват».

По данным журналиста, исполняющим обязанности главного тренера будет назначен Сергей Кривокрасов.

Напомним, в Новосибирске 5 декабря в матче КХЛ (Континентальная хоккейная лига) «Сибирь» проиграла «Динамо» из Минска со счетом 2:3. Последнюю шайбу хозяева пропустили за несколько секунд до конца третьего периода.

Это четвёртый подряд матч, проигранный новосибирцами.

В апреле «Сибирь» объявила, что новым главным тренером клуба станет канадский специалист Дэвид Немировски. Он 14 лет играл за клубы в Европе, Северной Америке, России, Беларуси и Казахстане, а затем 7 лет занимал должность тренера.

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Александр Борисов
журналист

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