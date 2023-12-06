«Сэм Ленинский». Замначальника новосибирской полиции задержали из-за игорного бизнеса — что о нём известно

В Новосибирске задержали заместителя начальника УМВД Александра Захарова по подозрению в связях с игорным бизнесом.

В Новосибирске задержали 36-летнего замначальника УМВД Александра Захарова. По словам источника Сиб.фм, подполковника полиции подозревают в связях с игорным бизнесом.

Собеседник уточнил, что 7 декабря в Октябрьском районном суде ему должны избрать меру пресечения.





По данным из открытых источников, в 2015 году Захаров был замначальника отдела участковых уполномоченных и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 7 «Ленинский». В 2017 году его перевели в отдел полиции №6 «Октябрьский», где он работал начальником отдела. Затем он стал замначальника Управления МВД по Новосибирску.

В социальных сетях Захаров часто менял страницы, только во «ВКонтакте» удалось найти четыре его профиля, где вместо настоящих имени и фамилии он указывал «Сэм Ленинский» и «Александр Ленинский».

На страницах он публиковал фотографии с оружием и с элитными автомобилями. Например, есть несколько фотографий с Mercedes-Benz G-Класса с «блатными» номерами.





«Я не изменюсь, меня воспитывали не под вкусы окружающих», — писал он в своем статусе в «ВК».

Кроме этого, по данным с сайта ФССП по Новосибирской области, у задержанного числятся долги по кредитам на сумму более 1,3 млн рублей.

Предварительно, задержание сотрудника МВД связано с «крышеванием» игорного бизнеса — в Новосибирске проводятся следственные действия в отношении других высокопоставленных полицейских по той же статье. Так, в сентябре 2023 года были арестованы экс-глава отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) УМВД по Новосибирску Андрей Хомин, заместитель начальника этого отдела Дмитрий Шило, руководитель ОЭБиПК по Заельцовскому району Максим Абрамов и экс-начальник ОЭБиПК по Ленинскому району Денис Фетисов.

В декабре 2022 года был задержан начальник отдела по экономической безопасности и противодействию коррупции Центрального района Александр Умеров. Его обвиняли в получении взяток.

По версии следствия, организатор сети подполных казино выплачивал ежемесячно от 500 тыс. до 1 млн рублей за непроведение проверок. В ноябре 2023 года суд освободил экс-полицейского из СИЗО. Ему избрали другую меру пресечения — запрет определённых действий, хотя следствие ходатайствовало о продлении ареста.