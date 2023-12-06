«Такого не будет ещё 77 лет»: в Новосибирске внук легенды футбола Льва Яшина рассказал о судьбе «Золотого мяча»

Внук легендарного голкипера Льва Яшина и основатель школы вратарей Василий Фролов привёз в Новосибирск приз лучшему футболисту столетия — «Золотой мяч». Спортсмен побывал в редакции «Сиб.фм» Group и рассказал о наследии своего деда, состояние ситуации с футболом в России и эффективных техниках тренировок.

— В Новосибирск вы привезли золотой мяч своего деда Льва Яшина. Расскажите о его судьбе. Как ваш дед получил его, что в вашей семье говорят об этом.

— Начнём с того, что я привёз не тот золотой мяч, о котором все знают. Тот золотой мяч находится в музее спорта в Москве на Курской, а его точная копия — в музее «Динамо». В Новосибирск я привёз приз, который считаю более ценным. Золотой мяч вручают футболистам каждый год. Этот же приз посмертно вручили Льву Ивановичу Яшину в 2000 году, приняла награду его супруга. В следующий раз такой приз вручат только в 2100 году. Такого не будет ещё 77 лет.

Я считаю эту награду главной футбольной реликвией нашей страны. Это реликвия века, в прямом смысле этого слова. Я очень аккуратно и бережно веду себя с этой наградой, но всё-таки хочу дать возможность молодым вратарям аккуратненько прикоснуться к ней. Надеюсь, они зарядятся энергией Льва Ивановича Яшина и станут великими вратарями.

— Какова дальнейшая судьба мяча? Может быть, оставите в Новосибирске?

— Дальше мы повезём этот приз в Пермь. Но в Новосибирск я приехал с другой целью. Я являюсь основателем, руководителем школы вратарей, который здесь назвал деда — школы вратарей имени Льва Яшина. Мы проводим много крутых и интересных мероприятий для вратарей: это большие трёхчасовые тренировки с последним передовым инвентарём с системой тренировок, которую мы взяли из Сербии и Италии — они считаются одними из самых лучших. Мы скрестили их с советской системой подготовки вратарей и получилось очень топовое мероприятие, где три часа ребята проходят сумасшедшую тренировку, прогрессируют и самое главное — получают информацию о поведении вратаря в современных реалиях.

— В Новосибирске вы собирались провести мастер-класс в школе «Динамо». Как оцениваете уровень подготовки юных спортсменов?

— В Новосибирск меня пригласил мой большой друг Алексей Краснокутский — профессиональный вратарь. Я приехал на открытие филиала школы «Динамо» (Москва), с чем поздравляю всех новосибирцев. Считаю, что сейчас эта школа входит в тройку лучших в нашей стране. Прежде всего, по отношению к тренировочной системе и позиционированию.

В Новосибирске я провел два своих мероприятия. И вратари очень здорово себя показали, большая часть из них занимается у Алексея. Он большой фанат своего дела и видно, что прогрессивный тренер. Не тренирует так, как тренировали его, а ищет новую информацию и совершенствует свои навыки. Ребята показали очень высокий уровень, было приятно работать с ними на интенсиве. Они быстро схватывали, не нужно было лишний раз что-то объяснять. Было приятно наблюдать за молодым поколением.

— В СМИ вас часто называют не футболист Фролов, не вратарь Фролов, а именно внук Льва Яшина. Как вы к этому относитесь?

— Первое время мне было тяжело, это очень давило. Знаете, кто больше всех ругал и корил меня? Говорил, что я внук Льва Яшина и слишком плохо играю... Мой внутренний голос. Думаю, что я не справился с этим давлением и из-за этого не смог стать профессиональным вратарём, но зато смог стать тренером. Теперь я считаю себя продолжателем дела своего великого деда. Если бы я стал вратарём, то продолжал бы его для себя, а теперь я распространяю его на других.

— Какой самый мудрый совет дал вам дед, как футболисту?

— Он ушёл, когда мне было четыре года. Тогда он мог мне дать совет только относительно того, как правильно сидеть за столом или качаться на качели. Но те советы, которые он описал в своих книгах — все они действующие. И самый главный из них — надо получать удовольствие от того, чем занимаешься. Только тогда тебе будет всё даваться. Если заниматься нелюбимым делом, то оно всегда будет тебе в тягость.

— Как вы думаете, есть ли сейчас в «Динамо» игрок, похожий на Льва Яшина?

— Думаю, что это Антон Шунин. Он может даже превзойти Льва Яшина по количеству сыгранных матчей. Помню, когда мы занимались с ним вместе, тренер говорил: «Василий, посмотри на Антона и повторяй за ним». Может быть, он через меня впустил в себя энергию Льва Яшина.

— Кто на ваш взгляд сегодня лучший футболист России?

— Если мы берём вратарей, то это Сафонов и Акинфеев, они равны для меня. Но с разных точек зрения. То есть Акинфеев — это опыт, это мастерство, это умение организовывать команду. У Сафонова впереди ещё очень много развития, очень сильный вратарь, у него есть страсть к игре, и он по-современному чувствует футбол.

— Про вашего деда даже снят фильм «Лев Яшин. Вратарь моей мечты». Смотрели ли его? Достоверно ли снят?

— Я сам принимал участие в этом фильме в качестве постановщика сцен и дублёра Льва Яшина. Смотрел его не менее 35 раз и считаю, что он удался. Даже больше, чем удался. С точки зрения сценария он немножечко плавный, тягучий, но там нет явной боли. Его не скучно смотреть. Это один из самых добрых и душевных фильмов, которые я видел за последнее время. Смотрится легко, два с половиной часа пролетают незаметно.

Ко мне пришли тренироваться около 25 маленьких учеников, которых родители посадили и сказали смотреть фильм. Они посмотрели и так вдохновились, что тоже захотели стать вратарями. Сказали родителям: «Купите мне перчатки, я хочу стать вратарём». Ведь фильм создает вратарей.

— А ваши дети смотрели фильм? Захотели ли стать футболистами?

— У меня есть сын и дочь: Лев и Любовь. Они смотрели фильм, но ни один из них не захотел стать профессиональным футболистом. Сына интересуют совершенно другие вещи: космос, наука, всякие инженерные штучки. Я сразу понял, что он будет двигаться только в этом направлении.

— Школу вратарей вы назвали в честь вашего дедушки. Основа ее концепции — игра легендарного голкипера?

— Конечно, опыт из его игры был перенят. Но футбол очень сильно поменялся с тех пор, и самая главная концепция — это постоянное видоизменение тренировочного процесса под футбол будущего. Для этого мы постоянно изучаем европейские тренировочные тенденции. Всё-таки нужно смотреть на тех, у кого это дело получается лучше и разбираться, почему у них это выходит.

Формируя тренировки, я придумал собственную игру. Она похожа на «От ворот до ворот в два касания». Я прописал регламент, мы привезли с собой много раскладных и красивых ворот. И из этого получается не просто турнир, а большое вратарское шоу. Ребята соревнуются между собой за классный приз: победитель получает перчатки. Все ребята из Новосибирска получат автограф моего хорошего друга и превосходного вратаря Антона Шунина.

В нашей школе регулярно проходят сборы. На одну-две недели ребята могут погрузиться во вратарскую жизнь: там и теоретические занятия, и правильный режим питания, и тренировки. Сейчас у нас уже нет мест, поэтому в будущем мы будем расширяться, чтобы как можно больше ребят смогли туда поехать.

— Как вы помогаете ребятам правильно реагировать на пропущенные мячи, не опускать руки и идти к своей цели?

— Когда ребёнок уже выходит заряженный, этот заряд можно ещё усилить, дополнительно замотивировать. Мы всегда доверяем своим вратарям. Они должны чувствовать доверие от тренера и не бояться совершать ошибки. Как говорится, победитель радуется, а проигравший учится. Ошибаться — это нормально.

— Чего, на ваш взгляд, не хватает нашей стране, чтобы поднять футбол на другой уровень?

— К сожалению, сейчас в стране дела с футболом обстоят не так хорошо, как во времена Льва Яшина. Потому что нет единой системы, по которой нужно работать. Большинство совершают огромную ошибку в плане тренировочного процесса: тренируют так, как тренировали их. Сейчас это не работает, потому что футбол ежегодно очень сильно меняется: растут скорости, игровые элементы становятся другими. Мы не сможем хорошо играть, если будем тренироваться так, как тренировались 10–15 лет назад.

Сейчас с футболом в России самая страшная ситуация, которая только могла произойти — мы лишились всех Еврокубков. Но за счёт этого мы прогрессируем. Персонаж Джейсона Стейтема в фильме Гая Ричи «Револьвер» сказал: «Только играя с более сильным соперником, ты сам становишься сильнее».

Однако с детским футболом дела обстоят иначе. Ребёнок должен развиваться и играть на собственном кайфе, превосходить сам себя.

— А если говорить о Новосибирске? Что не хватает городу, чтобы поднять футбол на другой уровень?

— Если взять ту же Сербию, с которой я сотрудничаю, то там всё гораздо хуже, чем в Новосибирске. С инфраструктурой. У них практически нет хороших газонов, даже искусственных. На всю страну есть всего две хорошие футбольные базы. Очень мало футбольных манежей.

На мой взгляд, в Новосибирске с футбольной инфраструктурой всё в порядке. Дети здоровые, очень здорово физически предрасположены к футболу. Самое главное — это правильный грамотный специализированный тренировочный процесс.

— Вы впервые в Новосибирске? Чем вас поразил или удивил город?

— Впервые я был здесь летом и меня поразила температура в 35 градусов в Сибири. Сам город почти не успел посмотреть, потому что у нас не было экскурсий. Мы перемещались на автобусе, постоянно тренировались. Сейчас то же самое — у меня много мероприятий.

Я заметил, что город хорошо отстроили, появилось много новых зданий. Желаю Новосибирску развития и хороших управленцев.