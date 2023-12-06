«Угостил колбаской»: в Новосибирске живёт лучший кинолог России со специалистом по поиску взрывчатки

Кинолог из Новосибирска Прохор Тадоков из Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу в 2023 году стал лучшим вместе со своим четырёхногим напарником – лабрадором Ральфом. Сиб.фм узнал, как победители ищут взрывчатку, и чем наградил своего сослуживца транспортный полицейский.

38-летний Прохор Тадоков второй год подряд участвует в конкурсе профессионального мастерства кинологов России. В 2022-м вместе с лабрадором-ретривером Ральфом транспортный полицейский не вошёл в 10 победителей, а вот в этом году напарников признали лучшими.

«На конкурс съезжаются кинологи со всей России. Например, от Новосибирска нас было двое: я – как транспортный полицейский, и ещё один с территории. Участников столько же, сколько субъектов в РФ, — рассказал Сиб.фм Прохор Тадоков. — В том году случилось так, что я не во всех направлениях смог себя максимально показать. В этом году выступил лучше».

Прохор Тадоков с 6-летним Ральфом учли свои слабые стороны и в этом году сделали упор на физическую подготовку: бегали, подтягивались, оттачивали приёмы борьбы, а лабрадор тренировался в поиске взрывчатки.

«На местности делали закладки с целевым веществом. Собака их искала, — говорит кинолог. – Мы на службе работаем по взрывным веществам, оружию и боеприпасам специализируемся. Я его взял 6 лет назад. Год мы проходили обучение. Когда ему исполнился год с небольшим – мы начали работать. Это у меня вторая собака, первая – тоже была лабрадор. Я очень люблю эту породу за характер».

Чтобы хвостатый транспортный полицейский легко находил нужное вещество – к запахам имитаторов щенков приучают уже с детства. При выборе напарников кинологи обращают внимание и на аппетит собаки.

«Также смотрим при выборе, чтобы собака не была пугливой: она при щелчке не должна убежать куда-то и спрятаться. Может, конечно, дёрнуться от неожиданности, но при этом должна проявить интерес, — рассказал Прохор о том, почему выбрал Ральфа в напарники. – Собаки, которые боятся, у них – нестабильная психика, а мы работаем всё-таки в людях и громкие звуки у нас – не редкость. Смотрим также игровую реакцию – мячик кинули, собака побежала за мячиком, чтобы подвижная была».

Подготовка четвероногого напарника начинается с общего курса тренировок, и только потом начинается специальная подготовка с веществами.

«Собаку готовят согласно оперативной обстановке на то направление, в котором есть необходимость. Когда вводятся запахи, их уже нельзя менять,

- признаётся Прохор. – Методы подготовки есть разные, я использую оперантный. Суть следующая: собака сама предлагает действие, а мы её за это поощряем. То есть она догадывается, что нужно сделать. Сначала мы работаем на банках. Выставляется одна, в неё кладётся запах искомого вещества. Собака находит банку, нюхает, мы щёлкаем кликером и кричим: «хорошо молодец!».

Задача заключается в том, чтобы научить собаку связывать находку и щелчок, щенок должен понять, что его поощряют именно за это. Постепенно количество банок увеличивается, потом их ищут уже не дома, а в лесу.

«Настоящее вещество нам не даёт никто – используем сорбент, пропитанный запахом,

- продолжает кинолог. – Мы сейчас выезжаем на обыски, но благо, их на самом деле не так много проходит. Наша основная задача: обследовать забытые на вокзале вещи на предмет взрывчатки, либо обходим здание вокзала. За пять лет не попадался ни один такой отчаянный человек, который принёс бы на нашу территорию запрещённые вещества».

«Угостил колбаской»

Сейчас в Управлении на транспорте МВД России по СФО много спаниелей, немецких и бельгийских овчарок. Ральф – единственный лабрадор. Коллеги специалиста в основном работают по наркотикам.

«Он всегда очень воодушевлённо идёт со мной на работу»,

- подчёркивает Прохор.

Ральф практически круглосуточно с Прохором Тадоковым: собака вместе с хозяином ходит на работу и возвращается домой в семью. Лабрадор вырос вместе с двумя детьми кинолога. За победу на общероссийском конкурсе ему утроили праздничный ужин.

«Как ещё собаку наградить? Мы его вкусно накормили. Дали его любимое лакомство – колбаску!»,

- заключил в конце разговора лучший кинолог России в 2023 году.