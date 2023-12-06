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общество

В декабре Новосибирцев ожидают 6 магнитных бурь

Фото: ru.freepik.com

Шесть магнитных бурь накроют Новосибирскую область в декабре

По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, Новосибирск до конца этого года могут накрыть шесть магнитных бурь разной степени силы.

Ближайшая ожидается 12 декабря. Она, как и магнитная буря 23 декабря, будет слабой, но специалисты уточняют, что интенсивность может возрасти. 18, 19, 22 и 31 декабря в Новосибирск придут более сильные магнитные бури, которые могут оказать воздействие на человека.

Напомним, что в Новосибирске ученые научились охлаждать мышей для разработки способов лечения.

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Нина Раневская
Журналист

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