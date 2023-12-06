В Казани задержали баскетболиста-колясочника, который вез в Сибирь 20 кг наркотиков

32-летний спортсмен ехал на автомобиле марки Honda Jade.

На трассе М7 «Волга» в Казани задержали 32-летнего баскетболиста-инвалида на автомобили Honda Jade. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.

В ходе проверки на стационарном посту у него обнаружили 20 килограммов мефедрона между вторым и третьим рядами сидений.

Мужчина инвалид первой группы с повреждением позвоночника. В прошлом игрок команды по баскетболу на колясках «Спартак-Приморье». Ехал из Нижнего Новгорода в Иркутскую область.

Задержанный проходит проверку. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ему может грозить пожизненное заключение.

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