В Новосибирске презентовали фильм «Пульс города Н»

5 декабря в киноконцертном зале имени В. В. Маяковского прошла презентация фильма «Пульс города Н», посвященного 130-летию Новосибирска. Этот фильм был создан командой «Сиб.фм Group» в рамках одноименного социального проекта о столице Сибири и ее жителях.

В рамках проекта «Пульс города Н» было представлено 30 историй о различных сферах жизни Новосибирска. Жители и гости города узнали о культуре, промышленности, медицине столицы Сибири, а также познакомились с интересными личностями и событиями. Всем сибирякам рассказали о новых производствах и уникальных разработках, а также показали достопримечательности и символические места города.

«Мы долгое время изучали ритм нашего города и расшифровали его пульс через статьи, фотоотчеты и видеоролики. Было снято более 1000 минут материалов, отражающих уникальность и богатство столицы Сибири. Мы взяли интервью у коренных жителей, крупных предпринимателей, спортсменов и других уникальных личностей, которые являются душой нашего города», — рассказывают организаторы проекта.

Гостей мероприятия ожидал предпоказ короткометражного фильма «Пульс города Н», презентация фотокниги, фотовыставка и праздничная программа с лазерным шоу, модным показом, фуршетом и лотереей призов от партнеров. Выступление кавер-группы «Импульсы» подняло настроение гостей, а фотограф в интерактивных зонах запечатлел яркие моменты этого вечера для всех желающих.

Приятного просмотра!