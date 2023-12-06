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общество

Вице-губернатор Омска заставил студента снять кофту с надписью «Brooklyn»

Фото: правительство Омской области

Студента в Омске попросили переодеться из-за надписи.

Издание «Омск-информ» сообщило о том, что вице-губернатор области провёл встречу со студентами СибАДИ, где один из молодых людей был одет в свитшот с надписью «Brooklyn».

Вице-губернатор заметил одежду и посчитал название на ней не патриотичным, тогда он попросил студента сменить кофту. Когда тот переоделся, чиновник пожал ему за это руку.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Омске силовики задержали 23-летнего парня, убившего бабушку и прабабушку.

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Валерия Митрохина
Журналист

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