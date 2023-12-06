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проиcшествия

Водитель насмерть сбил пешехода в Искитимском районе Новосибирска

Фото: ГИБДД НСО

6 декабря около 2:30 ночи водитель 1962 года рождения сбил насмерть пешехода в Искитимском районе

Как сообщает «АСТ-54» во «ВКонтакте», водитель, управляя грузовым автомобилем Mitsubishi Fuso, около 2:30 ночи 6 декабря двигался по автодороге Р-256 со стороны Барнаула в Новосибирск. На 62 километре он совершил наезд на пешехода, который, по предварительной информации, шел по краю проезжей части. Световозвращающих элементов на одежде у него не было.

В результате происшествия пешеход 1974 года рождения погиб на месте.

Напомним, что в Новосибирске сбили годовалую девочку.

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Нина Раневская
Журналист

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